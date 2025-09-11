Son Mühür - Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte yer almadı. Milli oyuncunun sakatlandığı yönündeki iddiaların ardından gerçek durum netlik kazandı.

Tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel çalışma gerçekleştirdi. Gürkan Ak’ın aktardığı bilgilere göre, bu durumun tamamen önlem amaçlı olduğu ve oyuncunun sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi. Kerem Aktürkoğlu’nun Perşembe günü takım antrenmanlarına katılması ve hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi halinde milli futbolcu sahada olacak.