Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi. Yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile birlikte özel uçakla gelen Aktürkoğlu, saat 22.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.

Yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı, genç oyuncuyu tezahüratlarla karşıladı. Taraftarların coşkulu ilgisi, yeni transferin camia için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

“Çok mutluyum, hedef şampiyonluk”

Kerem Aktürkoğlu havalimanında yaptığı ilk açıklamada, Fenerbahçe’ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle çok mutluyum. Camiamıza, Fenerbahçe’me kavuştuğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu da şampiyonluk olacak.”

Sağlık kontrolü ve imza süreci

Milli futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atarak Fenerbahçe oyuncusu olması bekleniyor. Yönetim ve teknik ekibin büyük önem verdiği transferin, sarı-lacivertlilerin yeni sezon planlamasında önemli bir rol oynaması öngörülüyor.

Fenerbahçe’nin transferde güçlü adımları

Bu transferle birlikte Fenerbahçe, kadrosunu hem milli hem de tecrübeli bir isimle güçlendirmiş oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Aktürkoğlu’nun gelişiyle şampiyonluk hedefinin daha da güçlendiğini ifade etti.