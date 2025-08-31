Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ilk maçına çıktı. Ancak Beşiktaş, deplasmanda istediği sonucu alamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Alanyaspor’un golleri Kaya ve Yalçın’dan

Alanyaspor’a galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada İbrahim Kaya’nın penaltısı ve 70. dakikada eski Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın kaydetti. Taraftarlar, Güven Yalçın’ın eski takımına karşı attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bu yenilgiyle birlikte Beşiktaş, ligde oynadığı 2. maç sonunda 3 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörle sahaya çıktığı ilk karşılaşmada beklentilerin uzağında bir performans sergiledi.

Alanyaspor ilk galibiyetini aldı

Sezona istediği gibi başlayamayan Alanyaspor ise Beşiktaş karşısında aldığı bu galibiyetle puanını 4’e yükseltti. Turuncu-yeşilliler böylece yeni sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırarak moral buldu.

