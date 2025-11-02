Kenya’nın batısındaki Rift Vadisi bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir felakete yol açtı. Elgeyo Marakwet bölgesinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 26’ya yükselirken, 25 kişinin halen kayıp olduğu açıklandı.

Şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu

Kenya Meteoroloji Kurumu’nun günlerdir uyardığı sağanak yağışlar, Elgeyo Marakwet bölgesinde toprak doygunluğunu artırarak heyelan riskini tetikledi. Dün akşam saatlerinde yaşanan toprak kayması, bölgedeki birçok köyü etkiledi.

Evler, yollar ve tarım alanları toprak altında kalırken, kurtarma ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çaba harcadı.

Hükümet sözcüsü: “26 kişi hayatını kaybetti, 25 kayıp var”

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yaptığı basın açıklamasında felaketin boyutlarını açıkladı. Mwaura, “Şu ana kadar 26 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. 26 kişi kurtarıldı, 25 kişi ise halen kayıp durumda” dedi.

Sözcü, kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, güvenlik güçleri ve yerel gönüllülerin koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Bölge halkı güvenli bölgelere tahliye ediliyor

Heyelanın ardından bölgede ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Kenya Kızılhaçı ekipleri, afetzedelere geçici barınma merkezleri kurarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yolların kapanması nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamazken, hükümet bölgede hava destekli kurtarma operasyonları başlattı.

Kenya’da doğal afetlerin etkisi artıyor

Kenya son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle artan şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 61 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, yağışların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini belirterek, özellikle Rift Vadisi gibi dağlık bölgelerde yerleşim planlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.