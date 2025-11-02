İtalya’nın kuzeyinde bulunan Alp Dağları’nda meydana gelen çığ felaketi, büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, sabah saatlerinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 5’e yükseldi.

Çığ Ortles Mevkisinde düştü

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, çığ felaketi Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde meydana geldi. Olay, dün akşamüstü saatlerinde dağlık bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yaşandı.

Çığın düştüğü sırada bölgede kayak yapan Alman uyruklu bir turist grubu bulunuyordu. Kar kütlesinin büyük bir hızla dağ yamacından kopmasıyla grup çığın altında kaldı.

İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti

Çığın hemen ardından bölgeye İtalyan arama kurtarma ekipleri, dağ jandarması (Carabinieri) ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk çalışmalar sonucunda 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bazı kişilerin kayıp olduğu bildirildi.

Zorlu hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları gece boyunca sınırlı şekilde devam etti.

Sabah saatlerinde 2 kişinin daha bedeni bulundu

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan arama kurtarma çalışmalarında, ekipler kar altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Böylece çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmadığını ve bölgede kayıp olabileceği değerlendirilen kişilere ulaşmak için aramaların sürdüğünü açıkladı.

Zorlu hava koşulları çalışmaları güçleştiriyor

Arama kurtarma ekipleri, bölgede yoğun kar yağışı ve düşük görüş mesafesi nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini belirtti. Ekipler, çığ riskinin devam etmesi nedeniyle çalışmaların kontrollü şekilde yürütüldüğünü ifade etti.