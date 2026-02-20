Son Mühür- İzmir merkezli İntegral Araştırma’nın 2026 Ocak araştırması, kentte yaşam memnuniyetinin son yıllarda belirgin biçimde gerilediğini ortaya koydu. Telefonla 16 ilçede 2 bin kişiyle yapılan ankette, “İzmir’de yaşamaktan memnun musunuz?” sorusuna verilen “Evet, memnunum” yanıtında dikkat çekici düşüş görüldü.

Memnuniyette 8 yıllık düşüş

İzmir’de yaşamaktan memnun olanların oranı 2018’de yüzde 81’in üzerindeyken, 2026 Ocak’ta yüzde 49’a geriledi. Son 8 yılda 32 puanlık düşüş yaşandı; yalnızca son 1,5 yılda düşüş 12 puana ulaştı. “Kısmen memnunum” ve “Memnun değilim” yanıtlarındaki artış dikkat çekti.

Kent sorunları

Katılımcılar “İzmir’in en önemli sorunu nedir?” sorusuna 19 başlıkta yanıt verdi. İlk sırada temizlik ile yol ve kaldırım sorunları yer aldı. Sorunların yüzde 84’ü belediyelerin sorumluluğundaki hizmetlerle, yüzde 12’si ise merkezi yönetim alanına giren konularla ilgiliydi. “Sorun yok” diyenler yüzde 4,7’ye geriledi.

Belediye hizmetleri

Son 1,5 yılda belediye hizmetlerine yönelik eleştiriler arttı. Altyapı ve kanalizasyon şikayetlerindeki azalma, yapılan yatırımlar ve diğer sorunlardaki artışla bağlantılı olabilir. İçme suyu şikâyetlerinde artış, suya erişim sorunları ve fatura yükselişi ile ilişkilendirildi.

Güvenlik algısı

Katılımcıların üçte biri yaşadığı mahallede kendini güvende hissetmiyor. Kendisini güvende hissedenler yüzde 49,4, “Kısmen güvende” diyenler ise yüzde 21,5 seviyesinde.

Eşik noktası

Raporda, yerel yönetim performansı ile toplumsal beklenti arasındaki farkın giderek açıldığı vurgulandı. Temel hizmetlerdeki yetersizlikler, konforlu yaşam algısının zayıfladığını gösteriyor. Hizmet odaklı seçmen davranışının önümüzdeki dönemde belirleyici olabileceği ifade edildi. Kentsel hizmetlerde iyileşme sağlanamazsa, sosyolojik değişim mevcut siyasi dengeleri etkileyebilir.