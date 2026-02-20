Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Son Mühür Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel’e ve Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan’a başta SGK kesintileri olmak üzere ilçe gündeminde yer alan önemli konularla ilgili açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Ünal Işık: Bütçeye açık verdirmeyeceğiz diye yola çıkıyoruz

Belediye bütçesine açık verdirmemek için yola çıktılarını ancak belediyenin şu anki kaynaklarıyla yatırım yapma şanslarının çok düşük olduğunu vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, devletin özellikle borçların kaynaklarını incelemesi gerektiğini aktararak, “Bütçeyi yaparken, bunun bir tahmin olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Ben 2026 yılında verilere bakıp, şu gelir şu gider olacak diyorsunuz. Gideri hesaplamak aşağı yukarı mümkün ancak gelir konusunda önemli değişiklikler olabiliyor.

Yapılan bütçede enflasyonun kemirdiği bir kısım var. Her ne kadar bize yüzde 30’larda gösteriliyor olsa da 5-6 yıldır yüzde 100’e yakın bir enflasyon oranı var. Buradan ciddi bir kaybımız oluyor. Vatandaşın ve kurumların enflasyon hızı arttıkça bizim tahsilat oranımız düşünüyor. Bu durumlar kamunun bütçesini sekteye uğratan şeyler. Biz bütçeye açık verdirmeyeceğiz diye yola çıkıyoruz.

Belediyenin şu anki kaynaklarıyla yatırım yapma şansımız neredeyse sıfır. ‘Silkelemek’ denen tabiri sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Geçmişte 6 kere belediye borçları yapılandırılmış ancak bu borçların kaynaklarına da bakmak gerekiyor. Borç bir hırsızlık neticesinde oluşuyorsa bunun hesabını herkes vermeli. Bu belediyenin borçları pandemiden oluştuysa, bu belediyenin borçları deprem dolayı oluştuysa devletinde bu konuda daha hoşgörülü yaklaşımda bulunması gerekiyor.” diye konuştu.

“Biz şu anda her şeyi kendi beyin ve bilek gücümüzle yapmaya çalışıyoruz”

Vatandaşa hiçbir koşulda yalan söylemediğinin altını çizen ve ilçede yaşayıp kendisine ihtiyaç duyan herkese dokunduğunu belirten Başkan Işık, “Ben Gaziemir’de yaşayıp bana ihtiyacı olan herkese mutlaka gücüm yettiğince dokundum. Çalışma arkadaşlarımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz, esnafımızla kavga etmiyoruz, ilçe örgütümüz ile işbirliği ve uyum halinde çalışıyoruz. Her şey güzel ancak şu yüzde 40’lık kesinti, yüzde 20 olsa yapamayacağım hiçbir şey yok. Biz yola çıktığımızda durum böyle değildi, biz Nisan’da seçildik Eylül’de kesintilerin oranları ciddi anlamda arttı.

Ben kimseye yalan söylemiyorum; asfalt yapamıyorum, park yapamıyorum vatandaşa neden yapamadığımı anlatıyorum. Vatandaş hak veriyor. Biz şu anda her şeyi kendi beyin ve bilek gücümüzle yapmaya çalışıyoruz. Dışarıdan mal satın almıyoruz. Malzeme bittiğinde bunun derdine düşünüyoruz. Hesapları çok ince ayrıntılarla yapıyoruz. Sokağa çıktığımda yoldan şikayet edilmemesi gerekiyor ancak ediliyor ve vatandaş haklı. İzbeton’dan asfalt almak yerine asfalt ihalesine çıkıp 50-60 milyona asfalt alabilmeliyim ancak bu koşullarda olamıyor ne yazık ki.” dedi.

“Ülke ekonomisinin daha doğru yönetilip, kaynakların daha fazla vatandaş lehine harcanması lazım”

Özellikle sokakta halkla iç içe olduğundan bahseden ve ilçede yaşanan sorunları bizzat merkezine giderek incelediğini kaydeden Ünal Işık, “Ben günlük yaptığım faaliyetlerin çok azını sosyal medyaya yansıtıyorum. Ben sokağa çıkıyorum, yemeğimi esnaf lokantasında yiyorum. Düğüne gidiyorum, cenazeye gidiyorum. Bir yerde sorun varsa bizzat oraya gidiyorum. Ben yapabileceğim sözleri veriyorum. Seçim öncesinde kimseye iş sözü vermedim.

TİS görüşmeleri en kıran kırana bizim belediyede geçti, onu da hep birlikte hallettik. Seçim olduğunda ve iktidar değiştiğinde projelerimi gönlümden geçtiği gibi yapacağım. Ülkenin ekonomisi iyi olsun biz sıkıntıları bu noktada hissetmeyeceğiz. Bu ülkenin bütçesinde faize ayırdığı para 3 trilyon TL, bütün eğitim giderlerimiz 1.9 trilyon. Devlet borçlanabiliyor ben istediğim gibi borçlanamıyorum. İller Bankası kredi vermiyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iki üç yıl bekleyen metro kredileri oldu. Siyasetin yanında ekonomi çok bozuk, çünkü kaynak yok. Eskiden Ankara’ya gidince yollarda çalışan müteahhitler olurdu artık böyle bir görüntü yok. Otoyol satılmaya çalışılıyor. Ekonomi kötüyse tek sorumlusu ülkeyi yöneten iktidardır. Ülke ekonomisinin daha doğru yönetilip, kaynakların daha fazla vatandaş lehine harcanması lazım.” dedi.

“Örneğin Serbest Bölge’den emlak vergisi alabilsek birçok sorunumuz çözülür”

Son olarak, belediyecilik tarzıyla ilgili detayları paylaşarak tasarruf ile verimlilik kavramlarının çok önemli olduğunun altını çizen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yönetimlerin değiştirebileceği bir şey var tasarruf ve verimlilik. Çünkü her şey yasaya bağlıdır. Giderin ne kadar olacağını ayarlamak insana bağlıdır. Geriye kalan sosyal politikalardan çok ödün vermek istemiyoruz. Ancak yapılan şeylerin büyük bir gücünü kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Semtevlerimiz var, kurslarımız var, konserlerimizi kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Geliri artırmanın iki yolu var bir mal mülk satılır hiç istemediğim bir şeydir bu.

İkincisi vatandaşın canına okursunuz bu da hiçbir doğru ve mantıklı bir şey değil. Örneğin Serbest Bölge’de ciddi anlamda yurttaşımız çalışıyor ama oradan emlak vergisi alabiliyor olsak bunları konuşmamıza gerek kalmayacak. Bizim bir yıllık süreçte yaklaşık 400 milyon paramız kesildi İller Bankası tarafından, bu paranın bugün belediyeye girip 100 milyonuyla asfalt aldığımızı düşünün hiçbir sorununuz kalmaz.”