İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yıldır kentsel dönüşüm bekleyen hak sahipleri, Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu öncülüğünde toplandı. Hak sahipleri, Uzundere Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmamasına tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili dava süreci devam ederken, vatandaşlar projedeki gecikmenin mağduriyet yarattığını belirtti.

Şantiye alanında bir araya gelen topluluk, “15 yıl oldu adalet Uzundere’ye gelmedi”, “Büyükşehir’e güvendik rezil olduk” ve “Kendinize değil vatandaşa hizmet edin” yazılı dövizler taşıdı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı açıklamada projenin yıllardır tamamlanmadığını vurguladı.

“Bizlerle şeffaf bir şekilde masaya oturmalısınız”

Şantiye alanında açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "Görmüş olduğunuz bu alandaki kentsel dönüşüm, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olmasına rağmen, belediye başkanı iki yıldır bizim sorunlarımızı görmezden gelmektedir. Mağdur olan vatandaşların mağduriyetini bir kenara bırakıldı. Belediye Başkanı, her platformda 'Mağdur olan benim, beni haksız yere eleştiriyorlar artık üzerime gelmeyin' diyor. 'Kusura bakmayın Cemil Tugay. Sizin yapamadığınız, yıktığınız evlerimizle ilgili siz bu işi yapana kadar biz sizi eleştirmek zorundayız' diyoruz. Çünkü muhatabımız sizsiniz. O yüzden algı yaratmayı bırakıp Uzundereli vatandaşların sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıkmış olduğu evleri, bir an önce tamamlamak zorundasınız. Kamuoyunu yanıltıp zaman kazanmak yerine, bizlerle şeffaf bir şekilde masaya oturmalısınız" dedi.

Tugay’a seslendiler: Bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz?

Açıklamasını sürdüren Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak şu soruları yöneltti:

“İhaleye ne zaman çıkacaksınız? Yarım kalan inşaatlara ne zaman başlayacaksınız? Hiç başlamadığınız 4’üncü etabın temelini ne zaman atacaksınız? Buradaki problemi çözmek için eylem planınız var mı? Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerle bir olan prestijini düzeltmek için çaba sarf edecek misiniz? Mağdur olan vatandaşların dertleriyle dertlenip problemi çözecek misiniz, yoksa bizi kaderimize terk etmeye devam mı edeceksiniz?”

Uslu, ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenerek, “Billboardlarda yazan sloganı tekrar hatırlatmak istiyoruz. ‘Bize çok çalışmak yakışır’ diyor. Biz de ‘Keşke yakışanı yapabilseniz’ diyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz inşaatları çürümeye terk eden Büyükşehir Belediyesi’ne yakışan bir tablo var” ifadelerini kullandı.

“Hak ettiğimiz evlere kavuşmak istiyoruz”

Evli ve iki çocuk babası Adem Tarhan (49) da konuşmasında, “Buradan Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyoruz. Hak ettiğimiz evlerimize bir an önce kavuşmak istiyoruz. Prestij projelerini trajediye döndürmeden lütfen sonuçlandırsınlar” dedi.