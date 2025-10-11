Son Mühür/ Merve Turan - Buca Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Gediz Etüt Merkezi’nde 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kursları başlattı. Başkan Görkem Duman, “Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı vardır” dedi.

Dezavantajlı Bölgelerde Eğitim Desteği

Eğitimde fırsat eşitliği hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, özellikle dezavantajlı mahallelerdeki öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için yeni bir adım attı. Belediye, Gediz Etüt Merkezi bünyesinde 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz “derslere destek kursları” başlattı.

Derslerde Birebir Destek

Kurs programı kapsamında öğrencilere İngilizce, sosyal bilgiler, Türkçe, fen bilgisi ve değerler eğitimi derslerinin yanı sıra ödev desteği de sunulacak. Dersler, sabah ve öğle grupları olmak üzere haftanın dört günü—pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe—Buca Belediyesi’nin Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ek hizmet binasında gerçekleştirilecek.

“Eğitim, Toplumsal Eşitliğin Anahtarı”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, eğitimin en temel toplumsal eşitleyici güç olduğuna dikkat çekerek, “Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı vardır. Biz de Buca’da hiçbir çocuğun derslerinden geri kalmaması, geleceğe daha güçlü hazırlanması için çalışıyoruz. Gediz Etüt Merkezi’ndeki çalışmalarımız bu anlayışın bir ürünü. Sosyal belediyecilik, sadece altyapı ya da park yapmakla sınırlı değil; çocuklarımızın eğitimine destek olmak da bunun en değerli parçasıdır,” dedi.

Son Başvuru 17 Ekim’de

Alanında uzman eğitmenlerin görev alacağı kurslarda, öğrencilerin derslerdeki eksiklerini gidermesi, özgüven kazanmaları ve başarı düzeylerini artırmaları hedefleniyor. Kurslara katılmak isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi 17 Ekim Cuma günü olarak açıklandı.