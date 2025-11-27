Son Mühür- İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek “Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu bulunan 9 belediye yöneticisi bugün hakim karşısına çıkarılacak. Duruşma öncesi adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Basın kartı olmayan gazeteciler içeri alınmadı

Mahkeme öncesi duruşması bulunmayan ve basın kartı olmayan gazetecilerin adliye girişine izin verilmedi. Bu uygulama nedeniyle giriş kapılarında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Adliye önünde arbede çıktı

Girişlerdeki yoğunluk ve güvenlik bariyerleri nedeniyle adliye önünde kısa süreli arbede meydana geldi. Gazetecilerin görüntü almaya çalıştığı sırada itiş kakış yaşandı.

Milletvekili danışmanlarının da içeri alınmadığı iddia edildi

Olayı görüntüleyen gazeteci Fatoş Erdoğan, DEM Parti milletvekillerinin danışmanlarının da adliye kapısından geri çevrildiğini aktardı.