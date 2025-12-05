Son Mühür- Piyasaya yeni sunulan bir kahve makinesinin tanıtım yüzü olan Terim, reklam filminde hem Türkçe hem de İtalyanca konuştu. Kurguda iki farklı Fatih Terim karakterinin yer aldığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral olurken izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Kahveye iki farklı yorum

Reklamda Türkçe konuştuğu sahnelerde Türk kahvesine vurgu yapan Terim, İtalyanca bölümlerde ise espresso kültürünü anlattı. Teknik adamın kendisiyle özdeşleşen “Biz bitti demeden bitmez” sözünü de reklama taşıması dikkat çekti.

24 saatte 3 milyonun üzerinde izlendi

Reklam filmi, 3 Aralık Çarşamba günü yayına girdikten sonra kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yayının üzerinden 24 saat geçmeden 3 milyon 346 binin üzerinde görüntülenme aldı ve izlenme grafiği hızla yükselmeye devam etti.