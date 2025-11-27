Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunun yakından takip ettiği konular ve meclis gündemindeki 11. Yargı Paketi hazırlıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, yeni yargı paketinin içeriğinden, Böcek ailesinin ölümüne ilişkin son gelişmelere ve eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye sürecine kadar birçok başlıkta açıklama yaptı.

11. Yargı Paketi bugün açıklanıyor

Bakan Tunç, yargı alanındaki reform süreçlerinin devam ettiğini belirterek, 11. Yargı Paketi'nin bugün TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Yaklaşık 40 maddeden oluşması beklenen paketin temel odak noktaları arasında kadınlara yönelik suçlarda tutuklama sebeplerini güçlendiren ve çocukların suçta kullanılmasını engelleyen düzenlemeler bulunuyor.

Tunç, daha önceki reformlarda kadın mağduriyetini önlemeye yönelik adımlar atıldığını hatırlatarak, mevcut mevzuatın daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle son dönemde yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olaylara atıfta bulunarak, "Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var" dedi.

Bakan Tunç, ayrıca "Minguzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor" diyerek, paket içinde sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik değil, aynı zamanda herkesin mutlu olacağı günleri mateme çeviren fiillere ve trafikteki suçlara yönelik tedbirlerin de yer alacağını belirtti.

Cezasızlık Algısı Mücadelesi: Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik daha önce yapılan düzenlemelerin sürdüğünü ve "2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak" prensibinin korunduğunu aktardı.

Böcek Ailesi ölümünde son durum

Kamuoyunu derinden sarsan Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmaya değinen Bakan Tunç, soruşturmanın hızla yürütüldüğünü ve son gelişmelerin netleştiğini açıkladı. Yapılan tahliller ve incelemeler sonucunda, zehirlenme sebebinin büyük bir ihtimalle otelde yapılan ilaçlamadan kaynaklandığının tespit edildiğini bildirdi.

Bu gelişme üzerine soruşturmanın seyrinin değiştiğini belirten Tunç: "Otel sahipleri, çalışanları ve ilaçlama yapan firmaların yetkilileri ile ilgili tutuklama kararları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi" dedi. Daha önce tutuklanan midyeci ve lokantacı gibi işletmeciler hakkında ise tahliye kararı verildiği bilgisini paylaştı. Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini ve kimler sorumluysa yargı önünde hesap vermekten kaçamayacağını vurguladı.

Demirtaş'ın tahliye süreci ve Covid düzenlemesi

Bakan Tunç, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği yönündeki sorulara ise yargı sürecinin devam ettiğini belirterek yanıt verdi: "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer başvurusunu yaptı. Takdir tamamen yargının, Anayasa Mahkemesi'nin kararı kesinleşene kadar. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz."

Covid Düzenlemesi Tartışması: Bakan Tunç, sıkça tartışılan Covid düzenlemesiyle ilgili net bir açıklama yaparak, paketin içerisinde yer alıp almayacağına dair son kararı Grup Başkanının duyuracağını söyledi. Ancak düzenlemenin "af" niteliğinde olmadığını özellikle vurguladı. Tunç, "Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu. 3 yıl denetimli serbestlik hakkından yararlananlar ile ilgili suç tarihi itibariyle oluşan bir eşitsizliğin kaldırılmasına yönelik taleplerin değerlendirilmesidir" şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" vurgusu ve diğer gündem maddeleri

Bakan Tunç, yargı paketlerinin "Terörsüz Türkiye" hedefiyle ilişkilendirilmesi sorusuna da yanıt verdi. Terörle mücadelenin ülkenin önündeki en hayati konulardan biri olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanının sağlam iradesiyle terör belasından kurtulmanın eşiğinde olunduğunu ifade etti. Terörle ilgili oluşturulan komisyon toplantılarına katıldığını belirten Tunç, hassasiyetle yürütülen çalışmaların raporlanmasının ardından gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Diğer gündem maddelerine ilişkin olarak, Fatih Altaylı hakkında verilen mahkeme kararının yargının takdirinde olduğunu ve istinaf yolunun açık olduğunu; Eskişehir’deki orman şehitleriyle ilgili soruşturmanın ise henüz sonuçlanmadığını ve adli sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.