İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda şike ve yasa dışı bahis iddialarına yönelik soruşturma, ikinci ve daha geniş kapsamlı bir operasyon dalgasıyla geri döndü. Sabah saatlerinde başlayan bu yeni süreçte, futbol camiasının hem saha içi hem de üst yönetim kademesinden çok sayıda profesyonel futbolcu, kulüp yöneticisi ve başkan gözaltına alındı. Operasyonun hedefinde, maç sonuçlarını organize bir şekilde etkilemeye çalışan şüpheliler bulunuyor.

Yorumcu Ahmet Çakar gözaltında

Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri, eski hakem kimliğiyle tanınan ve güncel olarak futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar'ın gözaltına alınması oldu. Ekipler tarafından evinden alınan Çakar, adli işlemlerin başlatılması amacıyla sağlık kontrolünden geçirildi. Çakar'ın hangi iddialarla bağlantılı olarak gözaltına alındığına dair detay verilmezken, operasyonun futbolun farklı kademelerindeki isimleri kapsadığı belirtildi.

Kulüp başkanlarından profesyonel oyunculara kadar geniş kapsam

Soruşturma, ilk etabın ardından bu kez futbolun daha üst kademelerini hedef alarak kapsamını genişletti. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantıları olduğu ve müsabaka sonuçlarını manipüle etmeye çalıştıkları iddia edilen şüpheliler arasında, farklı liglerde mücadele eden kulüplerin başkanları, çeşitli kulüp yöneticileri, menajerler ve çok sayıda profesyonel futbolcu bulunuyor. Bu geniş çaplı operasyonun, spor camiası üzerinde büyük bir şok etkisi yarattığı bildirildi.

Süper lig ve alt liglerde şike iddiaları

Gözaltı kararlarının özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik yoğunlaştığı görülürken, soruşturmanın ulaştığı iddialar Süper Lig'in üç büyük kulübünden bazı futbolcuların da operasyon dosyasına dahil edildiği yönünde. Delillerin, 2023-2024 sezonunda oynanan 2. Lig'deki bir maçtaki bahis iddialarına kadar uzandığı belirtiliyor. Başsavcılık, dosyada hem saha içinde gerçekleşen şüpheli durumları hem de saha dışındaki organize temas ve finansal bağlantıları detaylı bir şekilde incelemeye almış durumda.