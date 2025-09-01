Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sanat ve doğayı buluşturan etkinliklere ev sahipliği yaptı. İzmir Kent Konseyi öncülüğünde gerçekleştirilen programda 650 sanatçı, 18 farklı mekânda düzenlenen 36 etkinlikle İzmirlilere “Doğayla Barış” çağrısı yaptı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki açılışın ardından başlayan etkinlikler gün boyu sürdü. Katılımcılar, konserler, sergiler, performanslar ve söyleşiler aracılığıyla sanatçılarla bir araya gelerek eserleri inceleme imkânı buldu. 25 kurumun destek verdiği programda, farklı disiplinlerden sanatçılar üretimlerini İzmirlilerle paylaştı.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç: Doğayla barışacağız

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, açılışta yaptığı konuşmada kent konseyinin temel değerlerine vurgu yaparak, “Ortak akıl, dayanışma, birlikte üretim ve en önemlisi de katılımcılık bizim yol göstericimizdir. 25 paydaşımızla birlikte, 18 farklı mekânda 36 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu çok kıymetli bir sayı. Toplamda 650 sanatçımız İzmirlilere seslenecek ve hep birlikte ‘Doğayla Barış’ diyecekler. Sanatın yaratıcı, dönüştürücü, düşündürücü ve harekete geçirici ruhunu İzmir’in her noktasına taşıyacağız.

Doğa tahribatına da dikkat çeken Topaç, “Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde büyük yangınlar oldu. Sularımız çekiliyor, zeytinlikler yok ediliyor, hayvanlarımızı kaybediyoruz. Biz aslında doğayla savaşıyoruz. Oysa doğayla barışmak zorundayız. Sanat da bu barışa giden yolun en güçlü aracıdır” dedi.

Emine Özdemir: Doğayı uyandıralım

İzmir Kent Konseyi Kreatörü Emine Özdemir de Dünya Barış Günü kapsamında yaptığı konuşmada, barış ile doğa arasındaki bağa dikkat çekti. Özdemir, “Barış çok kıymetli. Hele hele şimdi… Doğa korunursa barış da korunur. İnsanların daha özverili, daha dikkatli, daha olumlu ve bilinçli çalışmaları gerekir. Engeller kalkarsa ve çevre bilinci küçük yaşlarda öğretilirse doğa bize hainlik yapmaz. Ama biz ona zarar veriyoruz. O ise bizi unutmaz, mutlaka karşımıza çıkar” dedi.

Özdemir ayrıca, hazırladığı “Ateşe Yürüyenler” sergisi hakkında bilgi vererek, bu serginin Sivas Madımak Katliamı’nı anlattığını belirtti. “Tek taraflı bakmamalıyız. Doğa demek, insan demek. Doğa olmadan insanın varlığının hiçbir anlamı yok. Biz aklı başında olmalıyız, uyumamalıyız, uyutmamalıyız, dik durmalıyız” ifadelerini kullandı.