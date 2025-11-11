Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk’ta 10 Kasım anma programı, Efes Selçuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi iş birliğinde hazırlandı. “Şiirlerde Sen, Şarkılarda Sen” şiir ve müzik dinletisi, Efes Selçuk Kent Belleği’nde yurttaşların katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte Atatürk’ün sevdiği eserler seslendirildi, şiirler okundu ve izleyiciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

“Işığın vatan toprağı üzerinden eksik olmasın”

Programın açılış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş yaptı. Atatürk’ün devrimleriyle ölümsüz bir lider olduğunu vurgulayan Akgüneş, Cumhuriyet’in emanet olduğuna dikkat çekti. Akgüneş, “Atatürk sadece bir lider değil; geleceği gören, milletine ışık tutan bir öğretmen. Vatanın hangi bedellerle var olduğunu unutmadan bu emanete sahip çıkacağız. Işığın bu topraklardan hiç eksik olmasın” dedi.

“Atatürk, uzaklaştıkça daha çok özlenen liderdir”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne dikkat çekti. Sengel, “Atatürk, yalnızca dönemine değil, üzerinden yıllar geçtikçe daha da iyi anlaşılan ve değerinin büyüklüğü kavranan bir lider. Egemenliğin milletin iradesiyle var olduğunu bize gösterdi. Bugün hâlâ özgürce konuşabiliyorsak, bu onun mirası sayesinde” ifadelerini kullandı.

Başkan Sengel konuşmasında ayrıca Çamlık Atatürk Evi’nin Efes Selçuk’a kazandırılması için yapılan girişimlerin sürdüğünü belirtti ve “Efes Selçuk bir Atatürk Müzesini hak ediyor” dedi.

Çocuklardan zeybek ve şiirler

Konuşmaların ardından belediye çalışanları şiir ve şarkı performanslarıyla büyük beğeni topladı. Efes Selçuk’un çocukları 10 Kasım’a özel zeybek ve kısa tiyatro gösterisi sundu. Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ise okudukları şiirlerle izleyenlere duygusal anlar yaşattı.