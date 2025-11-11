Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından belediye ve iştiraklerinde yaşanan işçi krizleri sürüyor. Belediye, çeşitli birimlerde çalışan personeller kadrolarının bulunduğu şirketlere iade ederek Eylül ayında süresiz ücretsiz izne çıkarmıştı.

İZENERJİ’DE İŞÇİLER HAVUZDA BEKLETİLİYORDU

Daha sonra belediye iştiraki İZENERJİ A.Ş. bünyesindeki 300 güvenlik, 200 teknisyen, mühendis ve uzman işçi, şirkete iade edilerek havuz sistemine alınmıştı. İşçiler, belirsizlik ve ücretsiz izin dayatmasına tepki göstermişti.

SENDİKALI VE SENDİKASIZ İŞÇİLER FARKLI TEPKİ VERİYOR

Genel-İş DİSK bünyesindeki sendikalı işçiler, alınamayan yan haklar, mesai ücretleri ve havuz sistemi için bugün sabah saatlerinde Kültürpark 1 No’lu Hol önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler, ödeme takvimi belli olana kadar oturma eylemi başlattı. Ancak havuzda bekletilen sendikasız işçiler ise bu süreçte kendi bünyelerinde hak arayışına yöneldi.

İŞE GERİ DÖNÜŞ DAVALARI HAZIRLIĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaklaşık 120 işçinin işe geri dönüş davası açacağı öğrenildi. İsim vermek istemeyen bir işçi, personel müdürlüğüne giderek belgelerini gösterdiğini ancak müdürlüğün kendisine “Ücretsiz izin kullanın veya istifa edin” yönünde talimat verdiğini öne sürdü.

İşçiler, yaşanan sürecin hukuki boyutunu çözmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İşe iade davalarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor