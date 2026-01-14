ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., katıldığı bir podcast programında ABD Başkanı Donald Trump’ın beslenme alışkanlıklarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kennedy, Trump’ın özellikle seyahat dönemlerinde tercih ettiği yiyeceklerin sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

“Yediği şeyler gerçekten zehir”

Trump’ın seyahatlerde tükettiği gıdaların son derece sağlıksız olduğunu vurgulayan Kennedy, Başkan’ın su içmek yerine gün boyu diyet kola tükettiğini ifade etti. Kennedy, “Yediği şeyler gerçekten zehir. Bütün gün kendini adeta zehirle pompalıyor. Bu biyolojik şartlarda ve bu beslenme tarzıyla nasıl hayatta kaldığını gerçekten bilmiyorum” sözleriyle eleştirisini sertleştirdi.

Fast food tercihinin nedeni: Güvenlik endişesi

Kennedy, Trump’ın bu tarz beslenmeyi özellikle seyahat dönemlerinde tercih ettiğini belirterek, büyük fast-food zincirlerinin ürünlerine yönelmesinin ardındaki nedeni de açıkladı. Buna göre Trump, yolculuk sırasında gıda zehirlenmesi ya da hastalanma riskinden kaçınmak için bilinen zincir restoranları tercih ediyor.

Seyahat dışında “daha iyi” bir tablo

Bakan Kennedy, eleştirilerinin seyahat dönemleriyle sınırlı olduğunu vurgulayarak, Trump’ın normal zamanlarda ise görece daha sağlıklı ve “oldukça iyi” yemekler tükettiğini de sözlerine ekledi.

Fiziksel dayanıklılığına övgü

Beslenme alışkanlıkları konusunda karamsar bir tablo çizen Kennedy, buna karşın Trump’ın fiziksel dayanıklılığını ise övdü. Kennedy, Başkan’ın “olağanüstü bir bünyeye” sahip olduğunu ima ederek, Dr. Mehmet Öz’ün Trump’ın tıbbi kayıtlarını incelediğini ve 70 yaş üzerindeki bireyler arasında nadir görülen derecede yüksek testosteron seviyelerine sahip olduğunu söyledi.

Kennedy, bu durumu “İnanılmaz bir sağlığı var. Bu sözleri tekrar etmemden Başkan’ın mutlu olacağını biliyorum” ifadeleriyle değerlendirdi.