Olay, Ereğli’nin Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir ofiste meydana geldi. Sertan Ocakçı’dan iki gündür haber alamayan yakınları ve arkadaşları, durumdan endişelenerek ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren arkadaşları, Ocakçı’yı yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sertan Ocakçı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek

Yetkililer, Sertan Ocakçı’nın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından açıklanacağını bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sadık dostu Miço kapının önünde bekledi

Ocakçı’nın ölümünün ardından dikkat çeken bir detay ise köpeği Miço oldu. Miço’nun, sahibinin bulunduğu ofisin kapısının önünde sakin şekilde beklediği görüldü. Bu görüntü, olayın acısını daha da derinleştirdi.