Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul’da Cuma günü sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı olasılığı bulunurken, soğuk havanın etkisiyle yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtildi.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (8.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberin sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."

36 il için sarı kod