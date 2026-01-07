Son Mühür - Türkiye genelinde lodos etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren hızla düşeceği bildirildi. Özellikle 9 Ocak Cuma günü sıcaklıklarda belirgin bir düşüş öngörülürken, soğuk hava dalgasının Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapması bekleniyor.
Cuma günü kar bekleniyor
9 Ocak Cuma günü yurt genelinde kar yağışlı bir sistemin etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 50’den fazla ilde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Kar yağışının Ankara, Konya ve Kayseri hattında daha yoğun olacağı öngörülürken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde yağışların kar şeklinde gerçekleşebileceği ifade edildi.
Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul’da Cuma günü sıcaklıkların yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı olasılığı bulunurken, soğuk havanın etkisiyle yağışların zaman zaman kuvvetlenebileceği belirtildi.
AKOM saat 22:00'den sonrasını işaret etti
İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
"Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (8.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90km/s) şeklinde esmesi beklenirken beraberin sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Perşembe günü itibari ile 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor."
36 il için sarı kod
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, İzmir, Kars, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Van illeri için “sarı” kodlu uyarı yayımladı.