Son Mühür- Yaklaşık 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tahliye edilen Dilan Polat, kamuoyunda uzun süre gündemden düşmemişti.

Ablasıyla yaşadığı kavga gündemi sarstı

Geçtiğimiz günlerde Polat, ablası Sıla Doğu tarafından darbedildiğini öne sürerek kolundaki morlukları ve kopan saçını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, olay sosyal medyada tartışma yarattı.

Sıla Doğu gözyaşlarıyla konuştu: “Kardeş kavgası büyüdü”

Tepkilerin ardından Sıla Doğu, gözyaşları içinde bir video yayımlayarak yaşananları anlatmıştı. Kavganın nedeninin aile içi bir tartışma olduğunu belirten Doğu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Mesajları okuyorum, gerçekten insanın psikolojisini bozarsınız. Kardeş arasında kıyafetten bile kavga çıkabilir.

Ben anne değilim ama anne yarısıyım. Nilda ile ilgili bir şey oldu, kızdım. O yüzden büyüdü bu olay. Saçını ben koparmadım, kaynağı zaten alta gelmişti.”

Kriz kısa sürdü

Tartışma büyürken sürpriz bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ile Sıla Doğu, kısa süre içinde barıştı. Doğu’nun elinde çiçekle kardeşinin yanına gittiği, sarıldıkları ve barıştıkları anlar sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

“Saçmalığın daniskası”

Ablasıyla yaşadığı olayın haberleştirilmesine ise Dilan Polat bu kez sert tepki gösterdi. Şiddet görüntülerini kendisi paylaşmasına rağmen ana haber bültenlerinde yer almasına sinirlenen Polat, yayımladığı videoda şu sözlerle tepki gösterdi:

“Bir şey olduğu zaman hop ana haber! Benimle ilgili ne olursa ana habere taşıyorlar. Ne alaka? Saçmalığın daniskası!”