Son Mühür- İzmir’de devam eden su sıkıntısı nedeniyle uygulanan planlı kesintiler ile gün içinde meydana gelen arızalar, çok sayıda ilçede su hizmetinin durmasına neden olacak. İZSU’nun yayımladığı güncel programa göre hem gece saatlerinde hem de gün içinde geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak.

Gece 23.00–05.00 arasında planlı kesinti uygulanacak bölgeler

Planlı kesintiler kapsamında Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçelerinin çok sayıda mahallesine su verilmeyecek.

Karabağlar ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin.

Konak ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Kadriye, 2. Kadriye, 19 Mayıs, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik.

Bornova ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer.

Balçova ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik.

Narlıdere ilçesinde etkilenecek mahalleler:

2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale.

Güzelbahçe ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki.

Buca ilçesinde etkilenecek mahalleler:

29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer.

Gaziemir ilçesinde etkilenecek mahalle:

Emrez (kısmen).

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler gün içinde sürdü

Planlı uygulamaların yanı sıra bazı bölgelerde arıza giderme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor:

Bergama – Zafer Mahallesi: Ana boru arızası nedeniyle 08.00–10.00 arasında su kesilecek.

Güzelbahçe – Atatürk, Çelebi Mahalleleri: Branşman arızası nedeniyle 09.05–10.05 arasında su kesintisi uygulanacak.

Kiraz – Yeni Mahalle: Ana boru arızası nedeniyle 08.00–13.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacak.

Konak – Akarcalı, Ege, Güney, Hasan Özdemir, Kocakapı, Küçükada, Lale, Vezirağa, Yenidoğan, Yeşildere, 19 Mayıs Mahalleleri: Dün gece başlayan arıza çalışması nedeniyle kesinti 09.55’e kadar sürecek.

Ödemiş – Gerçekli Mahallesi: Ana boru arızası nedeniyle 08.12–11.15 arasında su verilemeyecek.

Kesintilerin etkisi gün boyu hissedilecek

Kent genelinde hem planlı hem de arıza kaynaklı kesintilerle birlikte çok sayıda mahallede su hizmeti belirli saatlerde duracak. İZSU, çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm bölgelerde su akışının normale döneceğini bildirdi.