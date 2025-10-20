Son Mühür- Galatasaray formasıyla geçirdiği 5 sezonda 8 kupa kazanan Sinan Gümüş, taraftarın unutamadığı isimlerden biri haline geldi. Özellikle sonradan oyuna girerek skoru değiştiren performanslarıyla öne çıkan futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Takıma yaptığı katkılarla büyük beğeni topladı.

Avrupa serüveni kısa sürdü

2019 yazında kariyerine Avrupa’da devam etme kararı alan Sinan Gümüş, Serie A ekibi Genoa’ya transfer oldu. Ancak burada istediği süreleri bulamadı. İtalya macerası kısa sürdü ve oyuncu yeniden Süper Lig’e, Antalyaspor’a kiralık olarak döndü.

Fenerbahçe dönemi beklentileri karşılamadı

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, sarı-lacivertli ekipte düzenli forma şansı bulamadı. Genellikle yedek kulübesinde kalan futbolcu, zaman zaman kadro dışı da kaldı. Fenerbahçe kariyeri beklenen etkiyi yaratamadan sona erdi.

Eyüpspor macerası ve ayrılık

Fenerbahçe’nin ardından Antalyaspor’a dönen Gümüş, daha sonra TFF 1. Lig temsilcisi Eyüpspor’un kadrosuna katıldı. Ancak burada da istediği performansı gösteremedi. Sezon sonunda sözleşmesi feshedilen oyuncu, takımdan ayrıldı.

Yeni transfer dönemini bekliyor

Transfer döneminde menajeri aracılığıyla çeşitli kulüplerle görüşmeler yapan Sinan Gümüş, herhangi bir anlaşma sağlayamadı. Şu anda kulüpsüz olan tecrübeli futbolcu, bir sonraki transfer döneminin açılmasını bekliyor. Gümüş’ün, form durumunu korumak için bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü ve gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Kariyerinde 8 kupa

Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 8 kupa kazandı. Süper Lig’de 100’ün üzerinde maça çıkan futbolcu, 30’un üzerinde gole imza attı.