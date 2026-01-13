İtalya Serie A’nın 20’nci haftasında sahasında Cremonese’yi ağırlayan Juventus, etkileyici bir performansla rakibini 5-0 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın yıldızlaştığı karşılaşmada siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.

Ayın oyuncusu Kenan ilk 11’de sahadaydı

Juventus formasıyla kasım ayının ardından aralık ayında da “ayın oyuncusu” seçilen Kenan Yıldız, Cremonese karşısında maça ilk 11’de başladı. Genç yıldız, ortaya koyduğu performansla bir kez daha takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Allianz Stadyumu’nda gol yağmuru

Allianz Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Juventus, Bremer ve David’in golleriyle kısa sürede 2-0’lık üstünlüğü yakaladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, farkı artırmakta gecikmedi.

Kenan Yıldız attı!

Maçın üçüncü golü milli futbolcu Kenan Yıldız’dan geldi. Golünü atan Kenan Yıldız, tribünleri ayağa kaldırdı.

Fark açıldı, son sözü McKennie söyledi

Juventus, Filippo Terracciano’nun talihsiz bir şekilde kendi kalesine gönderdiği top ile skoru 4-0’a getirdi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise McKennie’den geldi.

Kenan alkışlarla oyundan çıktı

Genç yıldız Kenan Yıldız, 62’nci dakikada yerini Zhegrova’ya bırakırken, Allianz tribünlerinden büyük alkış aldı. Bu sonuçla Juventus, ligdeki zirve takibini sürdürürken, Kenan Yıldız performansıyla haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.