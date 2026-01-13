Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip, dünya futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen N’Golo Kanté’yi transfer listesine aldı.

Resmi temaslar başladı

A Spor tarafından aktarılanlara göre, sarı-lacivertli yönetimin, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için kulübüne resmi teklif sunduğu öğrenildi. Orta sahaya üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde çıtayı yukarı taşıdı.

Kritik zirve Dubai’de yapılacak

Transfer sürecini doğrudan yürüten Fenerbahçeli yöneticilerin, Kanté’nin menajeriyle 13 Ocak Salı günü Dubai’de bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede hem oyuncunun sözleşme detayları hem de Türkiye’ye transfer ihtimali kapsamlı şekilde ele alınacak.

Al-Ittihad ile sözleşme şartları masada

Kanté’nin Al-Ittihad ile devam eden sözleşmesinin şartları ve olası ayrılık formülü, yapılacak görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Tarafların mali beklentileri ve transferin şekli bu toplantıda netlik kazanacak.

Fenerbahçe’nin projesi merak konusu

Kariyerinde Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları bulunan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe’nin sunduğu sportif proje ve hedeflere nasıl yanıt vereceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe cephesinde, bu transferin gerçekleşmesi halinde takımın orta saha gücünün önemli ölçüde artacağı görüşü hâkim.