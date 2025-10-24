Son Mühür- ATV ekranlarında yayınlanacak “Aile Bir İmtihandır” dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, projede genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşıyor. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan İmirzalıoğlu’nun bu dönüşü, izleyiciler arasında büyük bir merakla bekleniyor.

“Estetik yaptırdı” iddiaları gündem oldu

Dizinin tanıtım süreci devam ederken, İmirzalıoğlu’nun katıldığı son etkinlikteki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun yüz hatlarındaki farklılık dikkat çekerken, birçok kullanıcı “Kenan İmirzalıoğlu estetik yaptırmış” yorumlarında bulundu. Özellikle elmacık kemikleri ve yüzündeki dolgunluk, estetik müdahale iddialarını güçlendirdi.

Diziden rekor ücret iddiası

İmirzalıoğlu’nun yeni projesi için alacağı ücret de gündeme geldi. Başarılı oyuncunun “Aile Bir İmtihandır” dizisinden haftalık 4 milyon 250 bin TL kazanacağı öne sürüldü. Bu rakam, televizyon dünyasında son dönemlerde verilen en yüksek oyuncu ücretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyada tartışma yarattı

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim hakkında sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kimileri İmirzalıoğlu’nun yaş almanın etkilerini gizlemek için dolgu ve botoks yaptırdığını savunurken, bazı hayranları ise doğal bir değişim yaşandığını belirtti. Oyuncunun sessiz kalması, iddiaları daha da merak konusu haline getirdi.

Ekran yolculuğu yeniden başlıyor

Kenan İmirzalıoğlu, uzun süredir dizi setlerinden uzak kalmasının ardından “Aile Bir İmtihandır” ile yeniden televizyon dünyasına adım atacak. Yapımın ilk bölümlerinin önümüzdeki haftalarda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.