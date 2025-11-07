Son Mühür- Dizinin konusu açıklanmadan önce duyurulan başrol eşleşmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu arasında bulunan 23 yaş farkı, bazı izleyiciler tarafından eleştirildi.

İmirzalıoğlu, tartışmalar üzerine kısa bir açıklama yaparak, “Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım” demiş ve detayların dizide ortaya çıkacağını belirtmişti. Bu açıklama sonrası dizide iki karakter arasında aşk olmayacağı yönünde beklentiler oluşmuştu.

Hikayede değişikliğe gidildi

TV8’de yayımlanan Gel Konuşalım programına konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, dizinin hikayesinin ilk planlamaya göre revize edildiğini açıkladı.

Üstündağ’ın aktardığına göre: Kenan İmirzalıoğlu dizide 35 yaşında bir doktoru, Afra Saraçoğlu ise 25 yaşlarında genç bir avukatı canlandıracak. Gazeteci, karakterlerin bu yeni kurgu içinde aşk yaşayacağını söyledi.

“Hani olmayacaktı?” sorusu stüdyoda şaşkınlık yarattı

Programın sunucusu Ece Erken, İmirzalıoğlu’nun önceki açıklamalarına atıfta bulunarak

“Hani olmayacaktı?” sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Üstündağ ise bu soruya, “Olmayacaktı da biz de birkaç şey söyledikten sonra… Bizim de etkimiz var” ifadeleriyle yanıt verdi.