Son Mühür- Geçtiğimiz yıl eşi Selim Selimoğlu ile yollarını ayıran Bengü, özel hayatıyla uzun süre magazin gündeminin merkezinde yer almıştı. Zorlu dönemi geride bırakan şarkıcı, konser takvimini yoğunlaştırarak yeniden sahne performanslarına ağırlık verdi.

Kızılcık Şerbeti’ne konuk oldu

Son dönemlerde birçok ünlü isim yaşam öykülerinin filme aktarılmasını isterken, Bengü farklı bir adım attı. Kızılcık Şerbeti dizisinde kısa süreli bir rol alan sanatçı, kamera karşısında olmaktan büyük keyif aldığını belirterek oyunculuk tekliflerine açık olduğunu dile getirdi.

“Romantik komedi çeksem partnerim Çağatay Ulusoy olurdu”

Bengü, gelecekte yer almak istediği projelere ilişkin olarak romantik komedi türüne sıcak baktığını ifade etti. Ünlü şarkıcı, hayalini kurduğu filmde partner olarak Çağatay Ulusoy’la çalışmak istediğini söyleyerek şu hatırlatmayı yaptı:

“Yıllar önce Beyaz Show’da birlikte bulunmuştuk, hatta benim bir şarkımı söylemişti. Bir filmde yer alırsam partner olarak Çağatay Ulusoy’u isterim.”