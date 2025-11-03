Son Mühür- İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu’nun yaş farkı, dizinin tanıtımlarının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı. Kullanıcılar arasında “Yanında sevgilisi değil, abisi gibi duruyor” ve “Kenan hâlâ karizmatik ama Afra’nın enerjisine yetişmek zor” gibi yorumlar dikkat çekti. Bu yorumların ardından ünlü oyuncunun imajını yenileme kararı aldığı ileri sürüldü.

“Bıçak altına değil, iğne altına”

Hürriyet’in haberine göre, 51 yaşındaki oyuncu, ameliyatsız estetik yöntemleri tercih etti. İmirzalıoğlu’nun, yüzünü daha canlı ve dinamik göstermek amacıyla “gençlik protokolü” olarak adlandırılan bir dizi uygulama yaptırdığı iddia edildi.

Botoks, dolgu ve cilt yenileme işlemleri

İddialara göre Kenan İmirzalıoğlu, botoksla mimik çizgilerini yumuşattı, dolgu işlemleriyle göz altlarını canlandırdı. Ayrıca şakak bölgesine yapılan küçük dokunuşlarla yüz hatlarının daha belirgin hale getirildiği ileri sürüldü. Cilt yenileme işlemleri sayesinde ise daha taze bir görünüm elde ettiği konuşuluyor.

“Gençlik protokolü” modası hızla yayılıyor

Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği bu estetik uygulama, yaşlanma belirtilerini geciktirirken doğal bir görünüm sunmasıyla dikkat çekiyor. İmirzalıoğlu’nun da bu trendi takip ettiği ve set temposuna rağmen enerjik görünümünü korumak için bu yöntemi tercih ettiği öne sürülüyor.