Son Mühür- Uzun süredir ekranlardan uzak kalan başarılı oyuncu Beren Saat, festivalde zarafetiyle göz kamaştırdı. 41 yaşındaki ünlü oyuncu, sade ama etkileyici tarzıyla dikkatleri üzerine çekerken, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada övgü yağdı

Saat’in festival gecesindeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kullanıcı, oyuncunun doğal güzelliğini ve zarafetini öven yorumlarda bulundu. “Hiç yaşlanmıyor”, “Yıllanmış şarap gibi”, “Her zamanki gibi muhteşem” gibi ifadeler paylaşım rekorları kırdı.

Jüri koltuğunda Beren Saat

Bu yıl Altın Portakal jürisinde yer alan Beren Saat, törende ödül takdim etmek için sahneye çıktı. Uzun yıllardır Türk sinemasına katkı sunan isimlerle aynı sahneyi paylaşan Saat, sade tavırları ve zarif duruşuyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Altın Portakal bir kez daha büyüledi

Türkiye’nin en köklü sinema organizasyonlarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da ulusal ve uluslararası birçok yapımı sinemaseverlerle buluşturdu. Cam Piramit’teki kapanış töreniyle noktalanan festival, hem ödül kazanan filmler hem de ünlü isimlerin kırmızı halı şıklıklarıyla hafızalarda yer etti.