Son Mühür- Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olan “Abi” dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. İzleyiciyi ekran başına kilitlemesi beklenen yapım, güçlü kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla gündemde.

Yönetmen koltuğunda Taylan ve Aksu

Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan ve Murat Aksu üstlenirken, senaryo ise başarılı kalemiyle tanınan Eylem Canpolat tarafından yazılıyor. Yapım ekibi, hikâyenin güçlü atmosferini izleyiciye yansıtmak için titiz bir çalışma yürütüyor.

İmirzalıoğlu ve Saraçoğlu başrolde

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dizide “Cerrah Doğan Hancıoğlu” karakterine hayat verecek. İmirzalıoğlu’na eşlik eden Afra Saraçoğlu ise “Avukat Çağla” rolüyle seyirci karşısına çıkacak. İki isim, şimdiden dizinin en çok merak edilen uyumu oldu.

Güçlü kadro dikkat çekiyor

Oyuncu kadrosunda ayrıca Diren Polatoğulları “Behram” karakterini, Sinan Tuzcuoğlu ise “Sinan Hancıoğlu”nu canlandıracak. Deneyimli isimlerin bir araya geldiği yapımın, karakter derinliğiyle öne çıkması bekleniyor.

Yeni isim Asude Kalebek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; son olarak "Sakla Beni" dizisinde başrol oynayan Asude Kalebek, “Abi” dizisiyle el sıkışma aşamasına geldi. Oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı ise henüz netleşmedi.

Yayın tarihi Kasım

Dizinin Kasım ayında ekranlara gelmesi planlanıyor. İzleyiciler, hem hikâyenin kurgusunu hem de oyuncuların performanslarını şimdiden heyecanla bekliyor.