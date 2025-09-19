Son Mühür - Hudutsuz Sevda, Sipahi ve Kış Güneşi gibi dizilerde rol alarak tanınan oyuncu Emre Bulut, büyük bir skandalın merkezine düştü. Bir vatandaşın aracını "komiserim" diyerek aldığını iddia etmesi üzerine açılan davada, Bulut’un savunması şaşkınlık yarattı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, oyuncu Emre Bulut, daha önce tanıdığı A.U.'ya sahte polis rozeti göstererek komiser olduğunu iddia etti ve ondan aracını emanet olarak istedi. Aracını Bulut’a veren A.U., bir süre sonra Bulut’a ulaşamayınca şikayette bulundu. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi. İddiaları reddeden Bulut, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, ünlü oyuncu Emre Bulut, komiser olduğunu belirterek ve polis rozeti göstererek Amasya’ya gitmek amacıyla A.U.’dan aracını geçici olarak istedi. Aracını hastane otoparkında Bulut’a teslim eden A.U., uzun süre bekledi ancak Bulut’un telefonlarını açmaması üzerine şüphelendi. Bunun üzerine A.U., Emre Bulut hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savunması şoke etti

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu hakkında 'güveni kötüye kullanma' suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Bulut, gözaltına alınıp İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Savunmasında, A.U.’yu hastanede tanıdığını belirten Bulut, "Aracını bir gün işim olduğunda istedim ve bana verdi. Ertesi akşam beni arayarak aracı geri getirmemi istedi." dedi. Üzerindeki polis rozetine ise oyuncu olduğu için sahip olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.