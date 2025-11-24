Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, diş tedavisi için gittiği hekime sert tepki gösterdi. Erken, ismini vermediği diş hekimine yönelik mağduriyetini dile getirirken, hekimin sosyal medyada diğer diş hekimlerini eleştirdiği videolarına da isyan etti. Erken, diş tedavisinin ardından yaşadığı sorunları ve sosyal medyada paylaşılan videoların yüzbinlerce izlenmesine şaşırdığını belirtti.

"Hayatımın hatalarından biri"

Ece Erken, yaptığı paylaşımda diş tedavisi için tercih ettiği hekimin, "maalesef hayatımın hatalarından biri" olduğunu ifade etti. Erken, doktorunun sosyal medyada diğer meslektaşlarını eleştiren videolar paylaştığını belirterek, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Sunucu, "Dişimi yaptırdığım hekimin keşfetimde videolarını gördüm ve başka doktorların yaptığı işlemleri eleştiriyor," diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

Sosyal medya paylaşımları Erken'i çıldırttı

Ece Erken, hekimin paylaştığı videoların büyük bir izlenme oranına ulaşmasını da eleştirdi. "Yarım milyon izlenmesi var. Daha kaç kişinin canı yanacak?" diyerek, sosyal medyada diğer hekimleri eleştiren paylaşımların ne kadar zararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, hâlâ ağrı çektiğini belirten Erken, yaşadığı mağduriyetin telafisi için hekime karşı olan tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

"Bir de utanmadan başka hekimlerin yaptığını konuşuyorsun"

Erken, paylaşımında hekimin başka meslektaşlarını eleştirmesinin kendisini daha da sinirlendirdiğini ifade etti. "Henüz benim ağrılarım geçmemişken, utanmadan başka hekimlerin yaptığı dişlerle ilgili yorumlar yapıyorsun," diyerek yaşadığı rahatsızlığı paylaştı. Erken, sosyal medyada yaptığı açıklamada, doktorunun davranışlarını eleştirerek hakkının helal olmadığını belirtti.

Diş hekimi eleştirisi, sosyal medyada gündem oldu

Ece Erken’in sosyal medya paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve tepki topladı. Ünlü sunucunun yaptığı açıklamalar, diş hekimlerinin sosyal medyada daha dikkatli olması gerektiği konusunda önemli bir mesaj verdi. Erken’in yaşadığı mağduriyet, sosyal medyada sağlık hizmetlerine dair farkındalık yaratmayı amaçlayan bir tartışma başlattı.