Son Mühür- Yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan “Abi” dizisi, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nu aynı kadroda buluşturdu.

Daha başlamadan gündeme oturan yapım, oyuncular arasındaki yaş farkı nedeniyle tartışma yarattı. Saraçoğlu ise eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

Dizinin çekimleri henüz başlamadı

Henüz okuma provaları yapılmayan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Magazin Burada'ya yaptığı açıklamada, çekimlerin yakın zamanda başlayacağını belirterek, “Okuma provası daha başlamadı. Bu ay içerisinde başlar herhalde. Yeni iş, heyecanlıyız. Bakalım neler bekliyor, güzel proje olacağına eminim” dedi.

“Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok”

Kenan İmirzalıoğlu ile kendisi arasındaki yaş farkının sosyal medyada gündem olmasına da değinen Saraçoğlu, eleştirileri yapıcı bir dille yanıtladı. Ünlü oyuncu, “Karakter yaşına uygun, bizlik bir şey yok” ifadelerini kullanarak, senaryonun gerekliliklerine vurgu yaptı.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımı

“Abi” dizisi, şimdiden sezonun en çok konuşulan projeleri arasında yer aldı. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, ekranlarda büyük yankı uyandırmaya hazırlanıyor.