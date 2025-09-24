Rol aldığı her projeyle gündemde olmayı başaran başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, bu yılki doğum gününde özel hayatıyla konuşuldu. Uzun süredir aşk yaşadığı Aslıhan Malbora, Instagram hesabında paylaştığı kısa video ile sevgilisinin doğum gününü kutladı. Videoda Ulusoy’un otomobil kullandığı anlar yer alırken, paylaşımına doğum tarihi ve kırmızı kalp emojisi eklendi.

İlişkilerini ilk kez açıkladılar

Özel hayatını bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ulusoy, daha önce sevgilisiyle herhangi bir kare paylaşmamıştı. Malbora’nın jesti, çiftin ilişkisini ilk kez kamuoyuna duyurması açısından dikkat çekti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Ulusoy’un ekran yolculuğu

Çağatay Ulusoy, son olarak Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle televizyon ekranlarına dönmüştü. Öncesinde ise Gaddar, Terzi ve Kübra gibi iddialı yapımlarda rol almış, sinemada ise Tam Bir Centilmen filmiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kısa bir ekran molasının ardından bu sezona güçlü bir dönüş yapan oyuncu, yeniden gündemin zirvesine yerleşti.

Aşkın ilk izleri 2024’te görüldü

Ulusoy’un geçmişte en çok konuşulan ilişkilerinden biri Duygu Sarışın ile yaşadığı birliktelikti. Ancak son dönemlerde magazin gündeminde Aslıhan Malbora ile aşkı öne çıkıyor. Çiftin ilişkisi, Kübra dizisinin çekimleri sırasında başlamış ve 2024’ün son günlerinde bir tatil dönüşünde havaalanında birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı.