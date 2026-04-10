Son Mühür- Ziraat Bankası’nın Olağan Genel Kurulu, Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesinin yanı sıra yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, kâr dağıtım planı ile kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme başlıkları ele alındı.

Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda Ziraat Bankası’nın yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu. Kurula Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da dahil edildi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

1- Prof. Dr. Necdet Budak

2- Veysi Kaynak

3- Alpaslan Çakar

4- Fatih Aydoğan

5- Abdullah Erdem Cantimur

6- Feyzi Çutur

7- Serruh Kaleli

8- Fazlı Kılıç

9- Serdar Kılıç