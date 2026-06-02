Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, zorlaşan ekonomik koşulların toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkileri değerlendirerek, memurların ve emeklilerin ücretlerine ek artış yapılmasının zorunlu bir durum olduğunu belirtti.

Reşat Bozat: Kamu çalışanları artık ev kirasını ödeyemez

Emeklilerin ve asgari ücretlerinin açlık sınırının çok altında kaldığını aktaran Birlik Yerel Sen Genel Başkanı Reşat Bozat, “Sokaktaki ve mutfaktaki bu gerçekler karşısında, milyonlarca vatandaşımızın mahkûm edildiği ücret dalgası tam bir geçim imkânsızlığına işaret etmektedir: Ülkemizde asgari ücret 28.075 TL, Emekli Sandığı aylığı 26.054 TL, BAĞ-KUR ve SSK emekli aylığı ise sadece 20.000 TL’dir.

Devletin can damarı olan, gece gündüz demeden hizmet üreten ortalama bir memurun maaşı ise 63 bin TL seviyesindedir. Bu rakamlar açıkça göstermektedir ki; bugün ortalama memur maaşı bile bekar bir çalışanın yaşam maliyetine ancak yetişebilirken, yoksulluk sınırının neredeyse yarısına tekabül etmektedir.

Emeklilerimiz ve asgari ücretlilerimiz ise açlık sınırının çok altında, adeta bir hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Kamu çalışanları artık ev kirasını ödeyemez, çocuklarının eğitim masrafını karşılayamaz, insanca bir hayat süremez hale gelmiştir.” dedi.

“Memura, işçiye ve emekliye kesilemez”

Son olarak, alın terinin yoksulluk sınırının altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Bozat, şu ifadeleri kullandı: “Hükümete ve Yetkililere Sesleniyoruz: Ekonomik programların, kemer sıkma politikalarının ve bütçe dengelerinin faturası her defasında memura, işçiye ve emekliye kesilemez. Mevcut maaş yapısı ve alım gücü erimesi, sürdürülebilir olmaktan tamamen çıkmıştır.

Birlik Yerel-Sen olarak altını kalın çizgilerle çiziyoruz: amasız, fakatsız, bahanesiz tüm memur ve emeklilerin ücretlerine derhal ek artış yapılmalıdır. yaşanan yüksek enflasyon karşısında çalışanlarımızın nefes alabilmesi için refah payı verilmesi artık bir tercih değil, anayasal ve insani bir zorunluluktur.

Bizler, masa başında üretilen yapay enflasyon rakamlarına değil, çarşıdaki, pazardaki ve mutfaktaki gerçek enflasyona göre hakkımızı istiyoruz. Alın terimizin yoksulluk sınırının altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kamu çalışanlarının haklı feryadı duyulana, insanca yaşayacak bir ücret düzenlemesi yapılana kadar meydanlarda, alanlarda ve her platformda sesimizi gür bir sesle yükseltmeye devam edeceğiz.”