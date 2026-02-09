Son Mühür - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı nüfus verilerine göre İzmir’in nüfusu bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. 2024’te 4 milyon 493 bin 242 olarak açıklanan kent nüfusu, 2025 itibarıyla 4 milyon 504 bin 185’e yükseldi. Böylece İzmir’de nüfus artışı bir yılda yaklaşık 12 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Kadın nüfusu erkeklerden fazla

Açıklanan verilere göre İzmir’de 2 milyon 227 bin 738 erkek, 2 milyon 276 bin 447 kadın yaşıyor. Kentte kadın nüfusu, erkek nüfusunun üzerinde yer aldı. İzmir, bu sayılarla Türkiye nüfusunun yüzde 5,23’ünü oluşturdu.

İzmir, Türkiye’nin en kalabalık üçüncü ili

İstanbul ve Ankara’nın ardından Türkiye’nin en yüksek nüfusa sahip üçüncü ili olan İzmir, bu konumunu 2025 yılında da sürdürdü. TÜİK verileri, İzmir’in büyükşehirler arasında nüfusunu artırmaya devam eden kentler arasında yer aldığını ortaya koydu.

Türkiye nüfusu 86 milyonu geçti

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu bir yılda 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu. Nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini kadınlar oluşturdu. Türkiye genelinde yıllık nüfus artış hızı binde 5 olarak hesaplandı.

Kentleşme oranı yükseldi

Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 93,6’sı il ve ilçe merkezlerinde yaşamını sürdürürken, belde ve köylerde yaşayan nüfus oranı yüzde 6,4’e geriledi. Nüfusun yüzde 67,5’i yoğun kentlerde ikamet ediyor.

33 ilde nüfus azaldı

2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 33 ilin nüfusu bir önceki yıla göre düşüş gösterdi. İstanbul, 15 milyon 754 bin 53 kişiyle en kalabalık il olmayı sürdürürken, en az nüfusa sahip il 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu.