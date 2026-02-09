Son Mühür/ Merve Turan - Gelecek nesillerin bilime meraklı ve keşfetmeye açık bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, anaokulu öğrencilerini Türkiye Uzay Kampı’nda bilimle buluşturdu. Belediyeye bağlı anaokullarında eğitim alan 6 yaş grubu öğrenciler, özel olarak hazırlanan eğitim programlarına katıldı.

Hem eğlendiler hem keşfettiler

Program kapsamında çocuklar, Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri tanıdı, Ay ile Dünya arasındaki çekim kuvveti farklarını öğrendi. Uzayda sporun neden ve nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler edinen öğrenciler, Mars hakkında merak edilen konuları keşfetti. Uzayda bitki yetiştirilmesine yönelik hidroponik uygulamalar ile etki-tepki yasasını anlatan bilimsel deney gösterileriyle etkinlikler zenginleştirildi.

Başkan Ünsal: Küçük yaşta ilham önemli

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, çocukların küçük yaşta bilimle buluşturulmasının önemine dikkat çekti. Ünsal, anaokullarında verilen eğitimin nitelikli deneyimlerle desteklendiğini belirterek, çocukların merak eden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren ve çocukların hayal dünyasını besleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.