Son Mühür/ Beste Temel - Afetlere hazırlıklı ve dirençli kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem başta olmak üzere afetlerde hayvanların güvenli biçimde kurtarılması için eğitim programı başlattı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, ilçe belediyelerinin afet ve veterinerlik çalışanlarına iki gün süren Hayvan Arama Kurtarma Eğitimi verildi.

Eğitim programına Hayvan Arama Kurtarma Derneği destek sağladı. Uygulamalı eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın eğitim parkurunda gerçekleştirildi.

Enkazdan ve kuyudan kurtarma teknikleri gösterildi

Eğitimin ilk gününde hayvanlara yaklaşım, kontrol altına alma yöntemleri, olası riskler ve hastalıklar hakkında teorik bilgiler aktarıldı. İkinci gün ise kuyuya düşen hayvanların çıkarılması ve depremde enkaz altında kalan hayvanların güvenli şekilde kurtarılmasına yönelik uygulamalar uzmanlar tarafından sahada gösterildi. Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

“Afet anında doğru müdahale hayati önemde”

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, afet ve veterinerlik personeline hayvan arama ve kurtarma konusunda kapsamlı eğitim verdiklerini belirtti. Aras, eğitimlerde hayvanlara güvenli yaklaşım, zapturapt altına alma, zoonoz hastalıklara karşı alınması gereken önlemler ve güvenli kurtarma tekniklerinin ele alındığını ifade etti. Enkazda ya da kuyuda mahsur kalan hayvanların zarar verilmeden nasıl kurtarılacağının uygulamalı olarak gösterildiğini kaydetti.

“Afetlerde hayvanlar da ciddi risk altında”

Hayvan Arama Kurtarma Derneği Kurucu Başkanı Sibel Altun, afetlerde hayvanların da insanlar kadar zarar gördüğünü belirtti. İzmir depreminde sahada edindikleri deneyimle bir hayvan arama kurtarma ekibi oluşturduklarını aktaran Altun, gönüllülere ve kurum ekiplerine yönelik eğitimler verdiklerini söyledi. Afet alanlarına eğitimsiz girilmemesi gerektiğini vurgulayan Altun, aksi durumda hem kişisel güvenliğin hem de kurtarma çalışmalarının riske gireceğini dile getirdi.