Son Mühür/ Seçil Ünlü - Sigarayı bırakmak isteyen yurttaşlara destek sunmak amacıyla açılan Sigara Bırakma Polikliniği, haftada bir gün hizmet verecek. Poliklinikte bireysel değerlendirme, takip ve destek temelli tedavi programları planlandı.

Tütün kullanımı milyonlarca can alıyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Her yıl 8 milyondan fazla insan, tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Tütün ürünleri; kanser, kalp ve damar hastalıkları ile KOAH başta olmak üzere birçok önlenebilir hastalığın ve erken ölümün başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Karbonmonoksit ölçümü ve kapsamlı muayene yapılıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Güneş, poliklinikte izlenen sürece ilişkin bilgi verdi. Sigarayı bırakma konusunda kararlı olan hastaların öncelikle değerlendirildiğini belirten Güneş, sigara bağımlılık düzeyinin belirlenmesi için formlar doldurulduğunu, ardından nefeste karbonmonoksit ölçümü ve genel muayene yapıldığını ifade etti. Bu muayenelerde sigaranın akciğerler ve diğer organlar üzerindeki etkilerinin incelendiği, uygulanacak tedavilere engel bir durum bulunup bulunmadığının değerlendirildiği kaydedildi.

Psikolojik destek sürecin temel parçası

Muayenelerin ardından hastaların belirli aralıklarla kontrole çağrıldığı bildirildi. Sigara bırakma sürecinin bazı hastalar için zorlayıcı olabildiğine dikkat çeken Güneş, süreçte ortaya çıkan sorunların hasta ile birlikte ele alındığını, gerektiğinde psikolog ve psikiyatri uzmanlarından destek alındığını belirtti. Psikolojik desteğin, sigara bırakma sürecinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

“Sigaraya hiç başlanmaması en doğrusu”

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla değerlendirmede bulunan Dr. Ebru Güneş, sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle dünyada her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini ifade etti. Sigaraya hiç başlanmamasının en doğru yaklaşım olduğunu belirten Güneş, başladıktan sonra bırakmanın da birçok hastalığın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Randevu telefonla alınıyor

Eşrefpaşa Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmak isteyen yurttaşlar, 0232 293 85 03 numaralı telefon üzerinden randevu oluşturabiliyor.