Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) Başkanı Zafer Koç, meslek ağırlıklı işleyen okullarda öğrencilerin imalat sanayi ile tam olarak bağ kuramadığını belirterek, çıraklık eğitim merkezlerinin çoğaltılması gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Zafer Koç: Okul sanayi işbirliği içinde adımlar atmak zorundayız

Gençlerin yeni dönemde üniversite okuduğunu ancak iş bulamadıklarını belirten İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Zafer Koç, okul-sanayi işbirliği içinde önemli adımların atılmasının şart olduğunu vurgulayarak, “Şu an meslek okullarında okuyan öğrencilerimiz okul ve sanayi arasında tam bağı kuramıyor. Eski adıyla çıraklık eğitim merkezlerinin çoğaltılarak, bu yönde adımlar atılmasının geleceğimizi şekillendirmek adına önem vermek zorundayız.

Burada ailelere de çok büyük iş düşüyor. Mobilya mesleğimizi sevdirmek zorundayız, mesleğimizin önemini anlatmak zorundayız. Çocuklarımız üniversiteyi okuyor ancak iş bulamıyor, belediyeye başvuruyor, kurye oluyor, güvenlik görevlisi oluyor asgari ücrete mahkum oluyor. Üretim için hepimizin sektör olarak hangi meslek grubu olursa olsun meslek eğitim merkezlerine önem vermek zorundayız. Okul sanayi işbirliği içinde adımlar atmak zorundayız.” diye konuştu.

“Biz çalışarak güçlenmek zorundayız”

Son olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ihtisas sanayileri yapıp uzun vadeli bir şekilde esnafa satış yapması gerektiğini aktaran Başkan Koç, çalışarak güçlenmeleri gerektiğini hatırlatarak konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Mobilya sektörü hala meskenlerin altında üretim yapıyor. Bizim TOKİ modeliyle nasıl ki devletimiz 15 yıl vadeli ev yapıyorsa, meskenlerin altında üretim yapan esnaflarımıza yer bulup ihtisas sanayileri yapıp uzun vadeli bir şekilde taksit taksit esnafımıza satışını yapması gerekiyor. Sektörümüzün daha ileri taşınması için bunların yapılması gerekiyor, biz çalışarak güçlenmek zorundayız.”