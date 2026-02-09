Son Mühür- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, Buca ilçesinde bulunan bir taşınmazı satışa sunmaya hazırlanıyor. Satışa çıkarılan arsa, Buca Kuruçeşme Mahallesi’nde yer alan 20298 ada, 3 parsel olarak kayıtlarda bulunuyor ve 6 bin metrekare büyüklüğe sahip.

İmar planlarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak tanımlanan parsel için belirlenen tahmini satış bedeli 90 milyon 870 bin TL oldu. İhaleye katılmak isteyenler için geçici teminat bedeli ise 4 milyon 543 bin 500 TL olarak açıklandı.

Satış takvimi açıklandı

Taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi ve belgeler, e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı aracılığıyla ücretsiz olarak incelenebilecek. İhaleye başvurular 28 Şubat 2026’da başlayacak ve 9 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satış, 12 Mart 2026 saat 09.30’da başlayacak ve 13 Mart 2026 saat 09.30’da sona erecek.

Söz konusu arsanın, Buca Belediyesi’nin prim ve vergi borçlarına karşılık SGK’ya devredildiği öğrenildi. Belediye tarafından daha önce satışa çıkarılan parsel için o dönemde alıcı bulunamamıştı.