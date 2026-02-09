Menemen’de Tarih Dijitalle Buluştu. Milli Mücadeleye Yoğun Ilgi

Son Mühür/ Osman Günden - Menemen Belediyesi Dijital Deneyim Merkezi, özellikle çocuklar başta olmak üzere milli mücadele ruhunu öğrenmek ve yeniden yaşamak isteyenlerin buluşma noktası haline geldi. 270 derecelik gösterim alanında sunulan görsel ve işitsel anlatımlarla Atatürk ve Kurtuluş Savaşı teması güçlü biçimde aktarılıyor.

Mermerli Mahallesi’nde Cumhuriyetin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hizmete giren merkez, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında birçok gösterimini kapalı gişe gerçekleştirdi.

İlçe dışından da ziyaretçi çekiyor

Menemen Belediyesi ile Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, öğrenciler belediyeye ait servis araçlarıyla ücretsiz olarak Dijital Deneyim Merkezi’ne taşındı. İlk üç ayda toplam 6 bin 140 ziyaretçiyi ağırlayan merkez, bugüne kadar 29 okuldan öğrenci gruplarını misafir etti.

İzmir’in farklı ilçelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra Bergama’dan Osman Nuri Ersezgin İlkokulu öğrencileri de merkezdeki gösterimleri izleyen gruplar arasında yer aldı.

Menemen’de ziyaret noktaları çeşitleniyor

Menemen Belediyesi’nin hayata geçirdiği yatırımlar, yalnızca ilçe halkına değil, çevre ilçelerden gelen ziyaretçilere de hitap ediyor. Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun alanlarından biri olan Menemen Belediyesi Çocuk Oyun Köyü’nü ziyaret eden aileler, aynı gün içerisinde Dijital Deneyim Merkezi’ni de gezdi. Ziyaretçiler, programın ardından Aynısefa Sosyal Tesisleri’nde vakit geçirmeyi tercih etti.

Pehlivan: milli değerleri yarınlara taşıyoruz

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Dijital Deneyim Merkezi’nin kısa sürede yoğun ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Merkezin, çocukların tarihi öğrenmesi ve büyüklerin o dönemin ruhunu hissetmesi açısından önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayan Pehlivan, milli değerleri gelecek kuşaklara aktarmanın belediye için bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Pehlivan, bugüne kadar eğitimden sosyal projelere kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini, Dijital Deneyim Merkezi’nin de bu anlayışın güçlü bir parçası olduğunu ifade ederek, bu deneyimi henüz yaşamayan tüm yurttaşları merkeze davet etti.