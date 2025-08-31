SON Mühür- Kemalpaşa’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar doğrultusunda, ESHOT’un ardından ilçede faaliyet gösteren minibüs hatlarında da yeni tarife uygulanmaya başlandı.

Yeni Ücret Tarifesi

Kemalpaşa – Otogar: 70 TL

Bornova Metro: 50 TL

Fabrikalar: 40 TL

Şehir içi: 30 TL

Ulucak – Bornova Metro: 50 TL

Ulucak – Otogar: 70 TL

Ulucak – Kemalpaşa: 45 TL

Sütçüler – Bornova Metro: 50 TL

Sütçüler – Kemalpaşa: 40 TL

AKARYAKITA GELEN ZAM GİDERLERİMİZİ ETKİLEDİ

Kemalpaşa Otobüsçüler Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, maliyet artışlarının zammın en büyük nedeni olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Akaryakıta gelen zamların yanı sıra otogar giriş-çıkış ücretleri, vergiler, sigorta, parça ve işçilik maliyetlerindeki artışlar giderlerimizi ciddi oranda etkiledi. Bu nedenle yapılan değerlendirme sonucu yeni tarifeye geçilmesi kararı alındı. Anlayışınız için teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dileriz.”

Muhabir: Emine Kulak