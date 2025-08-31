SON Mühür- Kemalpaşa’da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar doğrultusunda, ESHOT’un ardından ilçede faaliyet gösteren minibüs hatlarında da yeni tarife uygulanmaya başlandı.

Yeni Ücret Tarifesi

Kemalpaşa – Otogar: 70 TL

Bornova Metro: 50 TL

Fabrikalar: 40 TL

Şehir içi: 30 TL

Ulucak – Bornova Metro: 50 TL

Ulucak – Otogar: 70 TL

Ulucak – Kemalpaşa: 45 TL

Sütçüler – Bornova Metro: 50 TL

Sütçüler – Kemalpaşa: 40 TL

AKARYAKITA GELEN ZAM GİDERLERİMİZİ ETKİLEDİ

Kemalpaşa Otobüsçüler Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, maliyet artışlarının zammın en büyük nedeni olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Akaryakıta gelen zamların yanı sıra otogar giriş-çıkış ücretleri, vergiler, sigorta, parça ve işçilik maliyetlerindeki artışlar giderlerimizi ciddi oranda etkiledi. Bu nedenle yapılan değerlendirme sonucu yeni tarifeye geçilmesi kararı alındı. Anlayışınız için teşekkür eder, hayırlı yolculuklar dileriz.”