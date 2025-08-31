İzmir Menemen’de hizmete giren Ulukent Çocuk Köyü, ailelerin ve çocukların ilgisini çekiyor. Yaz tatillerinde farklı deneyimler yaşamak isteyen çocuklar, burada hem eğleniyor hem de çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çocuk Köyünde Hangi Etkinlikler Var?

Ulukent Çocuk Köyü, çocuklara geniş bir atölye yelpazesi sunuyor. Matematik ve bilimden enerji deneylerine, müzikten resim ve ebru sanatına, aşçılıktan moda tasarımına kadar pek çok etkinlik çocukları bekliyor. Ayrıca itfaiye eğitimi, botanik ve uçuş deneyimi gibi özel aktivitelerle farklı beceriler kazanmaları sağlanıyor.

Ziyaret Saatleri ve Kurallar

Tesis, pazartesi günleri bakım nedeniyle kapalı olurken haftanın diğer günlerinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinliklere katılım ücretli olup biletler, köy içinde yer alan gişelerden temin edilebiliyor. Çocukların güvenliği ön planda tutuluyor; yiyecek ve içecek getirmek, tehlikeli cisimler sokmak, sigara içmek gibi kurallara kesinlikle uyulması gerekiyor. 12 yaş altı çocukların yanlarında 18 yaşından büyük bir refakatçi ile gelmesi zorunlu.

Ulaşım Kolaylığı

Ulukent Çocuk Köyü’ne toplu taşımayla ulaşmak oldukça kolay. İZBAN’ı kullanarak Aliağa hattına giden trenle Ulukent durağında inmek gerekiyor. Ardından 826 Gazi Mahallesi Son Durak ESHOT otobüsüne binerek Şelale durağında inildiğinde çocuk köyüne varış sağlanıyor.

Ebeveynler İçin Önemli Bilgiler

Ebeveynlerin ve refakatçilerin, çocukları eğlence alanlarında yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor. Operatör talimatlarına uymak, yazılı kurallara dikkat etmek ve sağlık durumu uygun olmayan çocukları belirli etkinliklerden uzak tutmak önem taşıyor. Ayrıca yoğun kullanım nedeniyle sağlık sorunlarına karşı sınırlamalar uygulanabiliyor.

Ulukent Çocuk Köyü, çocuklara hem eğlence hem öğrenme imkânı sunarken aileler için de güvenli bir alan oluşturuyor. Yaz tatillerinde İzmir’de çocuklar için hem eğlenceli hem de öğretici bir seçenek olarak öne çıkıyor.