Son Mühür/ Osman Günden- Kemalpaşa, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü sadece bir kutlama değil, kadın emeğinin gücünü ve üretimdeki kararlılığını ön plana çıkaran anlamlı bir dizi etkinlikle karşıladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in öncülüğünde gerçekleştirilen programlar kapsamında, hayatın her alanında değer yaratan kadınlara yönelik vefa ve destek mesajları verildi. Kentteki emekçi kadınlarla bir araya gelen Başkan Türkmen, belediye personeli kadınları birimlerinde ziyaret ederek karanfillerle selamladı. "Kadın emeği, toplumsal geleceğimizin mimarıdır" felsefesiyle hareket ettiklerini belirten Türkmen, Kemalpaşa’yı kadınlar için her açıdan daha huzurlu, güvenli ve üretken bir merkez haline getirmek için projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Girişimci kadınlar ödüllerle taçlandırıldı

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Üreten Kadın Girişimciler Ödül Programı”, Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi. İlçede kendi imkanlarıyla üretim yaparak ekonomiye dahil olan başarılı kadınlara para ödülleri takdim edilirken, törende duygu dolu başarı hikayeleri paylaşıldı. 6 Şubat depreminin ardından Armutlu Mahallesi’ne yerleşerek hayata tutunan Ferah Nur, el sanatları ve özgün hediyelik eşya üretimiyle sergilediği azim sayesinde ödüle layık görüldü. Yukarıkızılca Mahallesi’nden Meliha Kuru ise yaşadığı sağlık zorluklarına boyun eğmeyerek 2019 yılından bu yana ev yapımı tarhana, erişte ve mantı gibi geleneksel lezzetleri sofralara taşıyarak aile bütçesine sunduğu katkıyla takdir topladı. Ödül alan bir diğer isim olan Zehra Çeper ise evindeki üretimini 2024 yılında "Kurabiye Teyze" adlı profesyonel bir işletmeye dönüştürerek, bugün üç çalışanı ve üç stajyeriyle istihdam yaratan bir girişimci portresi çizdi.

Sahneden yükselen toplumsal farkındalık

Kutlama programı, ödül töreninin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun sahnelediği “Kız Çocuğu” adlı oyunla zirveye ulaştı. Kadınların toplumsal yaşamdaki yerini, karşılaştıkları engelleri ve bitmek bilmeyen yaşam mücadelelerini etkileyici bir dille ele alan oyun, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sahnedeki performans, izleyicilere kimi zaman hüzünlü kimi zaman ise umut dolu anlar yaşatırken, kadınların sesini sanatın gücüyle duyurdu. Salonu dolduran vatandaşların uzun süre ayakta alkışladığı bu özel gösterim, 8 Mart’ın ruhuna uygun bir farkındalık atmosferi oluşturdu.

Başkan Türkmen’den kadınların toplumsal gücüne vurgu

Etkinliklerin ardından bir mesaj yayımlayan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki ağırlığının artmasının toplumun genel refahı için zorunlu olduğunu belirtti. Türkmen mesajında, “Yaşamın her evresinde fedakarlığı ve üretimiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınların istihdamda ve sosyal mekanizmalarda daha güçlü yer bulduğu bir toplum, geleceğini sağlam temeller üzerine inşa eder. Kemalpaşa Belediyesi olarak bizler, kadınların elinin değdiği her projede daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Emeğiyle hayatı ilmek ilmek işleyen tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer vererek belediyenin kadın odaklı hizmetlerinin devam edeceğinin altını çizdi.