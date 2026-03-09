Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de İzmir Pazarcılar Derneği üyeleri, Karşıyaka Belediyesi’nin Cumartesi günü ikinci bir pazaryeri kurulması kararına tepki göstermek için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Aylardır karara karşı çıkan pazarcı esnafı, Bostanlı Pazaryeri’nde kesilen cezalar ile esnaftan talep edilen 40 bin TL’lik devir ücreti ve katı atık bedellerinin geri çekilmesini istedi.

Öte yandan, İzmir Pazarcılar Odası’nın bu hafta yapılacak seçimlerinde iki aday bulunuyor. Adaylardan biri geçmiş dönem İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdi Erişen, diğeri ise İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar.

Rakipler arasında dikkat çeken megafon olayı

Basın açıklaması sırasında iki aday arasında dikkat çeken bir an yaşandı. Megafonla konuşan Hamdi Erişen’in açıklamalarının ardından söz sırasının diğer aday Faysal Acar’a gelmesi beklenirken, megafonun basın açıklaması alanından kaldırıldığı görüldü. Bu durum, alanda bulunanlar tarafından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

Erişen: Bir beraber olalım

Uygulamaya son verilmesini isteyen İzmir Pazarcılar Odası Başkan Adayı Hamdi Erişen, “Ekmeğimiz için, ne yapacağımızı söylemek için geldik. Kimse düşman değil. Belediyemiz esnaf arkadaşlarımızın birlik beraberlik içinde bu işin bitirilmesini istiyoruz. Yasal yollarımız var. Hukuk dosyamız var. Keşke belediyemiz hukuk çevresinde bekleseydi. Davamız bitmeden 15 günde bir hukuksuz durumu karşımıza getirmesine üzülüyoruz. Bit pazarı gibi zannediyorlar ama esnaf arkadaşlarımızın bölünmesini istemiyorum. Bir, beraber olalım” diye konuştu.

“Belediye Başkanı bilgi vermedi”

Belediye Başkanı Ünsal ile görüşmediğini söyleyen Erişen, “Karşıyaka belediye başkanı ile görüşmedim. Bilgi de verilmedi. Oda olarak bizi çağırması gerekiyordu” dedi

Acar: Diktatörlükle yönetiliyor da bizim mi haberimiz yok?

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı ve Oda Başkan Adayı Faysal Acar, “Aylardır Karşıyaka belediye başkanının 37 yıldır kurulan pazar yerinde esnafımızın huzuru ile oynuyor. 6 ay önce bir videoda ben ikinci bir güne bir takım kişiler milyonlarca lira para teklif ediyor, ikinci gün için Bostanlı pazaryerini panayıra çevirmem diyor. O birtakım kişilerin nereden geldiği bugün ortada. Aynı belediye başkanı 2 ay sonra tekstil günleri diye bir firma paylaşım yaptı. Biz bunu belediye başkanına sorduğumuzda biz burayı verdik dedi. Usulsüz bir şekilde pazaryerleri mevzuata açık. Belediyece işletilen pazaryeri 3. bir şahsa pazaryeri devredilemez. Buradaki mevzuat ve yasa halkın uygun alışverişine imkan sağlamak. 2 ayda Bostanlı pazaryeri esnafı bin 200 esnaftır. İlkel yönetim anlayışıyla esnaf baskı altına aşınmaya çalışılıyor. Bu Karşıyaka tarihinde görülmedi. Arke gelişime esnafın bir kısmından el altından 180 milyon para toplandı. Bu para nerede? Kent A.Ş’ nin kasasında mı? Bu para Ankara’dan atanan belediyeyi onların yönettiği bir grup tarafından karanlık eller aldı. Pazartesinin kendi içinde planı var. 17 yıldır Bostanlı pazartesine bir fırça vurulmadı. Buranın çatısını pazarcı esnafı ödemiştir. Faturanızı ödediğiniz elektriği belediye yöneticisi kapatabilir mi? Pazar günü bitpazarı için vergisi olmayan seyyar satıcılara o Elektrik açıyor. Pazaryerini cumartesi kuracağım diyen yönetimin karşısında o gün binlerce kişi olarak göreceksiniz. Meclis üyelerine sesleniyorum. Karşıyaka belediyesi diktatörlükle yönetiliyor da bizim mi haberimiz yok? Meclis kararı alırsın, askıya ilana çıkarsın, ticaret odasının onayını alırsın ondan sonra ilana çıkarsın. Karşıyaka yönetimine ve 3, 4 kişilik saz ekibine birileri dur demesi gerekiyor. Kamuoyu oluşturulmak için kent aş işçileri kullanılıyor. Karanlık para ile işçilerin ödemesini yapın. İşçileri de buraya davet ediyoruz. Yazalar benim için ne ise diğer belediyeler için ne ise Karşıyaka Belediyesi için de aynıdır. Belediye yasal olmayan yollardan para toplayamaz. Biz bu vesile ile bu konumun açık olduğunu söylemek istiyorum. 1.5 aylık süreçte 16 milyon lira ceza yazıldı. Bu cezaların yargıya taşıyoruz. Memura üstten yazı yazarak o kişi protesto etti ceza yazacaksın diye fişleniyor. Belediye mevzuata aykırı olmasına rağmen esnaftan devir ücreti aldı. Karşıyaka belediyesi herkesten 1.5 milyon isterse bir pırasa fiyatı 100 lira olmak zorunda” şeklinde konuştu.

Çelebi: Onay almadan belediyenin yapacağı hamle yasa dışı oluyor

Karşıyaka Pazarcılar Derneği Başkanı Hasan Çelebi, “Siyaset bizim işimiz değil. Bir gerçeği ortaya koymak için geldik. 2007 yılında biz belediye ile protokol yaptık. Bostanlı pazarını yapımı onarımı için protokol yapıldı. Dernek imece yöntemiyle kendi cebinden vererek yaptı. Belediyesinin envanterine giren bir şey yok. Onay almadan belediyenin yapacağı hamle yasa dışı oluyor. Burada bin kişinin demirbaş hakkı var. İstediği zaman kiraya veririm denemez. Esnafımızın hak ettiği pazarın alt ve üst yapısının hakkı için buradayız. Tekstil günleri için yer alacak esnafa söylüyorum, alsanız bile bu yerler elinizde patlar. İdare mahkeme hayır dediği zaman sorun çıkar. Bu olayı iyi incelesinler dedi” dedi.

Bodrum: Pazarcıların ticarethanesi değildir

Geçici oda yönetim kurulu üyesi Hakan Bodrum, “Kamusal bir alandır. Hastane ne ise pazaryerleri de aynı statüye sahiptir. Pazaryeri tüketicinin ihtiyacını karşılamak için kurulur . Burada vatandaş için mücadele ediliyor. Pazarcıların ticarethanesi değildir” dedi.