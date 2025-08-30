İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çöp krizi tartışmaları devam ederken belediyeye ait resmi bir aracın boş bir araziye çöp döktüğü iddia edildi.

Olay, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kemalpaşa Belediyesi’ne ait olduğu öne sürülen çöp aracının, ilçe merkezine yakın Çinili Köy mevkiindeki boş bir araziye çöp boşalttığı anlar dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Vatandaşların kayda aldığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Görüntülerin yayılması üzerine çevrede yaşayan yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Kemalpaşa’da uzun süredir çöplerin toplanması ve düzenli depolanmasıyla ilgili sorunlar yaşandığı, bu olayın da tartışmaları büyüttüğü ifade edildi.

Mahalle sakinleri, çöplerin gelişigüzel şekilde doğaya bırakılmasının çevre kirliliğine yol açtığını, kötü koku ve sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi.

Vatandaşlar, yetkililerin duruma müdahale etmesini istedi. Çöplerin kontrolsüz biçimde doğaya bırakılmasının yaz aylarında daha fazla sorun yarattığını belirten çevre sakinleri görüntü kirliliği ve insan sağlığı açısından önlem alınması gerektiğini vurguladı.