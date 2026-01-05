Son Mühür/ Osman Günden - İklim krizi ve artan su kıtlığına karşı çevreye duyarlı uygulamalarını sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında kuru peyzaj çalışmalarını hayata geçirdi. Atıl durumdaki alanların yeniden düzenlendiği çalışmalar kapsamında; Armutlu Mahallesi’nde 300 metrekare, Çambel Mahallesi’nde 170 metrekare, Ulucak Mahallesi’nde 1.650 metrekare, merkez hastane çevresinde 200 metrekare ve Kemalpaşa girişinde 40 metrekare olmak üzere toplam 2 bin 360 metrekarelik alan düzenlendi. Yapılan çalışmalarla kent estetiği güçlendirilirken, sürdürülebilir kullanım alanları oluşturuldu.

Estetik, tasarruflu ve sürdürülebilir

Uygulama kapsamında yüksek su tüketimi gerektiren çim alanlar yerine kuraklığa dayanıklı bitki türleri tercih edildi. Doğal taş, dekoratif çakıl ve az bakım gerektiren peyzaj unsurlarıyla çevre dostu ve estetik bir görünüm sağlandı. Bu sayede su tüketimi önemli ölçüde azaltıldı, bakım maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

“Her damla su kıymetli”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, suyun geleceğin en stratejik kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Türkmen, iklim kriziyle birlikte su kaynaklarının her geçen gün azaldığını belirterek, park, kavşak ve refüjlerde kuru peyzaj uygulamalarının hayata geçirildiğini ifade etti. Çim yerine kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edildiğini vurgulayan Türkmen, bu sayede hem doğanın korunduğunu hem de tasarruflu ve estetik alanlar oluşturulduğunu kaydetti. Uygulamanın ilçenin farklı noktalarında yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Olumlu geri dönüşler alınıyor

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alan kuru peyzaj çalışmaları, belediyenin çevreye duyarlı ve iklim krizine karşı dirençli kent hedefinin önemli bir parçası olarak öne çıktı. Belediye yetkilileri, doğal kaynakların korunmasını esas alan projelerle daha yaşanabilir bir kent için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.