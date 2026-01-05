Son Mühür/ Emine Kulak - Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanıklar, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıktı. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmada, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu sanıklar savunmalarını sunmaya başladı.

Duruşmada usul tartışması

Duruşmanın başında sanık avukatlarından Av. Murat Aydın, SEGBİS yönünde talepte bulundu ve bu konuda farklı bir beyanda bulunacağını ifade etti. Talep üzerine söz alan mahkeme başkanı, usule ilişkin bir tartışma yaşandığını belirterek, “Bundan sonraki celselerde her şeyin çözümü için gerekeni yaptık. Yeni bir husus gündeme getirildiğinde süreç uzayabilir. Elimizden geldiğince pratik davranıyoruz” dedi.

Heyet yapısına itiraz

Konuşmasına devam eden Av. Murat Aydın, mahkeme heyetinin oluşumuna ilişkin itirazlarını dile getirdi. Heyette son dönemde bir değişiklik daha yaşandığını belirten Aydın, duruşmada görevli olan mahkeme başkanının salonda bulunmadığını ifade etti.

Aydın, daha önce iki ayrı mahkeme heyeti ve bir başkan ataması yapıldığını, ancak bugün üç heyet arasından yalnızca bir mahkeme başkanının duruşmayı yönettiğini söyledi. Bunun usul açısından açık bir ihlal olduğunu savunan Aydın, Aralık ayındaki duruşmada tahliyeler yönünde oy kullanan ve tutukluluğa karşı muhalif görüş bildiren üyenin bugünkü duruşmada yer almamasına da dikkat çekti.

“Baskı izlenimi oluşuyor”

Av. Aydın, söz konusu üyenin hangi gerekçeyle duruşmaya katılmadığının bilinmediğini vurgulayarak, “Neden duruşma salonunda bulunmadığını bilmiyoruz. Bu durum, mahkeme üzerinde baskı olduğu izlenimi yaratıyor. Bu bilirkişilerin yaptığı suçtur. Kopyala yapıştır olarak rapor hazırlamak evrakta sahteciliktir. Tunç Soyer'in görevli olduğu dönemle ilgili kısma araştırma yapılsın. Reva mıdır bu? Cübbe üzerimizde olmasa başka cümleler kurarım. Belediyenin zararı olmadığına dair elimizde resmi yazı geldi. Bu raporu hazvuzlayanlar görevlerini kötüye kullanmıştır. Bilirkişi raporunun reddi talebimizin kabulünü talep ediyoruz. Bilirkişi heyeti mahkeme heyetini de çiğnemiştir ” ifadelerini kullandı.

Kaya: Bilirkişi her şeyi yok saymış

Daha sonra konuşması için izin verilen tutuklu Heval Savaş Kaya, “Murat Aydın’ın söylediklerine katılıyorum. Bilirkişi raporuna baktığımızda dosyaya bir yenilik katılmadığını görmekteyiz. Benim avukatım 120 sayfa dilekçe yazmış ama görünüyor ki hiçbir kıymeti yok. Biz bu durumun içinde ne yapacağız. Belediyenin zararı yok yazısı var. Kooperatiflerinin sözleşmesi devam ediyor. Kooperatiflerin İZBETON’a verdiği talimatlar var. Ruhsatların gecikmesi bile kaç duruşmadır konuşuyoruz. Bu neden bilirkişi raporunda yok? Kumpasla yapılan mühürleme işlemi var. Bu bile raporda yok. 4 duruşmadır söylediğimiz beyanların hiçbir kıymeti olmadığını görüyorum. Ben ilk duruşmada 1.5 saat savunma yaptım. Muhtemelen hiçbiri yazılmamış. Zarardan suç mu olur? Bilirkişi, iddianameden sonra anlatılan her şeyi yok saymış. Kooperatiflerden alınan talimatlar ne oldu?" diye konuştu.

Soyer: Bilirkişi 27 milyon kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmış

Bilirkişi raporunda 27 milyon TL olarak gösterilen zararın gerçeği yansıtmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı tutuklu Tunç Soyer, “Bilirkişi mevcut yönetimi aklamaya gayret etmiştir. İnşaatlar vaktinde bitse kanunsuzca tespit yapılacak mıydı? Demek ki İZBETON sözleşme yapmasaydı kamu zararı olacakmış. Eğer bilirkişi heyeti kamu zararı iddiasındaysa bu karar mecliste oy birliği ile alınmıştır ve tüm meclis üyelerinin sanık olması gerekirdi. 2024 itibariyle yapılan zarar tespitinde raporda benim başkan olmadığım unutulmuş. Biz aylardır kimin lehine menfaat sağladığımızı arıyoruz. Bilirkişi heyeti bu soruyu çözmüş. 27 milyon kamu zararı olduğunu ortaya çıkarmış. Ancak gerçek pek öyle değil. Haksız menfaat elde eden 209 hukuk sahibini mahkemeye çağırmak gerekir. Bu rapor bizim dolandırıcılık yapmadığımızın kanıtıdır” dedi.

Aslanoğlu: Bizim lehimize karar veren hakimler sürülüyor

Tekrar tutuklanan CHP İzmir İl'in Eski Başkanı Şenol Aslanoğlu, " Ne söylemek lazım. Sussak olmuyor. Susmasak olmuyor. Anlatalım ama acaba anlattıklarımız bir işe yarıyor mu? Biz boşuna mı birçok şeyi anlattık. Bunun neresi hukuki? Bizim lehimimizde en ufak karar veren hakimler de sürülüyor" şeklinde konuştu.